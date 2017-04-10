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Новости » Новости по миру

Число жертв терактов в церквях Египта возросло до 43 человек

По меньшей мере 43 человека погибли в результате двух взрывов в церквях христиан-коптов в Египте в Вербное воскресенье, 9 апреля 2017 года, передает islam.az со ссылкой на AFP.

По данным министерства здравоохранения, 27 человек погибли в результате взрыва в церкви в Танте. Кроме того, 16 человек, в том числе трое полицейских погибли в результате взрыва в Александрии.

Также сообщается, что 78 человек получили ранения в Танте, и 40 в Александарии.

Напомним, ИГИЛ взяла ответственность за нападения на церкви в Египте .


Опубликовано:10 Апрель, 2017  12:11, ]]>Печать]]>
 
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