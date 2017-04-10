ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Какой будет судьба мечети «Гаджи Джавад»? Какой будет судьба мечети «Гаджи Джавад»?
Пусть и не террорист, зато мусульманин же! Пусть и не террорист, зато мусульманин же!
Можно ли считать всех мусульман муминами (верующими)? Можно ли считать всех мусульман муминами (верующими)?
При теракте в Петербурге погибла 21-летняя азербайджанка При теракте в Петербурге погибла 21-летняя азербайджанка
Как поступить, если еда и питье испачкаются кровью? Как поступить, если еда и питье испачкаются кровью?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Апр.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Новости по стране

В Гарадаге пресечено проведение незаконного собрания членами религиозного течения "Свидетели Иеговы"

Госкомитетом по работе с религиозными структурами и правоохранительными органами проведены оперативно-проверочные работы по двум адресам в Гарадагском районе.

Как сообщили islam.az в пресс-службе госкомитета, в результате мероприятий в поселке Локбатан Гарадагского района была обнаружена и предотвращена попытка проведения незаконного собрания членами нетрадиционного религиозного течения "Свидетели Иеговы" в квартире, принадлежащей Оруджовой Солмаз Мамед гызы по адресу улица Х. Исмайлова, 5 массив, дом 18 и квартире Агалиевой Севиль Бабаяли гызы по адресу 1594 переход, дом 24, квартира 52.

Как сообщается, по двум адресам обнаружено в целом 33 человека, включая 10 малолетних детей. Обнаружено, изъято и запротоколировано в соответствующем порядке большое количество литературы религиозного толка, пропагандирующей данное религиозное течение.

По факту продолжаются соответствующие следственные мероприятия.


Опубликовано:10 Апрель, 2017  13:08, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
10 Апрель, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 117 раз
8 Апрель, 2017
Какой будет судьба мечети «Гаджи Джавад»?
8 Апрель, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 120 раз
8 Апрель, 2017
Мечеть в центре Баку хотят снести?
6 Апрель, 2017
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу наш населенный пункт

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
10 Апрель, 2017

После теракта в Швеции ультраправые группировки грозят местью мусульманам
10 Апрель, 2017

Почему мы не уничтожили армянский госпиталь? Тайны апрельской войны
10 Апрель, 2017
Дамаск надеется расширить сотрудничество с иракской армией в борьбе с ИГ
10 Апрель, 2017
Израиль закрыл границу с Египтом
10 Апрель, 2017

Почему американские "Томагавки" не достигли цели?
10 Апрель, 2017

Эльшад Искендеров: «В этом плане мы опередили Европу»
10 Апрель, 2017

В Гарадаге пресечено проведение незаконного собрания членами религиозного течения "Свидетели Иеговы"
10 Апрель, 2017

Число жертв терактов в церквях Египта возросло до 43 человек
10 Апрель, 2017

Эрдоган: "России следует прекратить поддерживать президента Сирии"
10 Апрель, 2017

Али Хаменеи: "ИГИЛ создали прежние руководители США"
10 Апрель, 2017

Разрешается ли слушать прогноз погоды и доверять таким прогнозам? Ислам в вопросах
10 Апрель, 2017
Исполнитель теракта в Стокгольме действовал по приказу ИГ
10 Апрель, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 117 раз
8 Апрель, 2017

Какой будет судьба мечети «Гаджи Джавад»? Обновлено
8 Апрель, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 120 раз
8 Апрель, 2017

Можно ли считать всех мусульман муминами (верующими)? Ислам в вопросах
8 Апрель, 2017

Россия разорвала сотрудничество с США по Сирии
8 Апрель, 2017

Сегодня мовлуд имама Мухаммада Таги (а)
8 Апрель, 2017

Террорист ли Акбаржон Джалилов? Точка зрения
8 Апрель, 2017

Мечеть в центре Баку хотят снести?
7 Апрель, 2017
Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма, есть погибшие
7 Апрель, 2017
К берегам Сирии направляется фрегат с крылатыми ракетами на борту
7 Апрель, 2017

ВОЗ: Жертвами химатаки под Идлибом стали 84 человека
7 Апрель, 2017

Имам Али (а) о богатстве и бедности
7 Апрель, 2017
Губернатор Хомса: Семь человек погибли при ударе США по военной базе в Сирии
7 Апрель, 2017
Иран решительно осудил удар США по авиабазе в Сирии
7 Апрель, 2017
Правительство Турции поддержало ракетный удар США
7 Апрель, 2017
Удар США вывел из строя все самолеты на авиабазе в Хомсе
7 Апрель, 2017

Что такое Хусейниййе? Ислам в вопросах
7 Апрель, 2017
Путин назвал удары США по Сирии агрессией
7 Апрель, 2017
Военные США осуществили ракетный удар по базе в Сирии
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com