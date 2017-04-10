В Гарадаге пресечено проведение незаконного собрания членами религиозного течения "Свидетели Иеговы"

Госкомитетом по работе с религиозными структурами и правоохранительными органами проведены оперативно-проверочные работы по двум адресам в Гарадагском районе.

Как сообщили islam.az в пресс-службе госкомитета, в результате мероприятий в поселке Локбатан Гарадагского района была обнаружена и предотвращена попытка проведения незаконного собрания членами нетрадиционного религиозного течения "Свидетели Иеговы" в квартире, принадлежащей Оруджовой Солмаз Мамед гызы по адресу улица Х. Исмайлова, 5 массив, дом 18 и квартире Агалиевой Севиль Бабаяли гызы по адресу 1594 переход, дом 24, квартира 52.

Как сообщается, по двум адресам обнаружено в целом 33 человека, включая 10 малолетних детей. Обнаружено, изъято и запротоколировано в соответствующем порядке большое количество литературы религиозного толка, пропагандирующей данное религиозное течение.

По факту продолжаются соответствующие следственные мероприятия.