Эльшад Искендеров: «В этом плане мы опередили Европу»

В Путраджаи (Малазия) проведена церемония открытия «Молодежной Столицы ОИС-2017»

Состоялась торжественная церемония, посвященная объявлению Малазийского города Путраджаи очередной «Молодежной Столицой ОИС» в главной площади города "Putra Square", организаторами которой являются Молодежный Форум ОИС за Диалог и Сотрудничество, Министерство Молодежи и Спорта Малайзии и муниципалитет города Путраджая. На торжественной церемонии приняли участие представители правительства, посольств стран аккредитованных в Малайзии, а также более 500 молодежных представителей стран ОИС.

Министр Молодежи и Спорта Малайзии Хайри Джамалуддин в качестве представителя принимающей страны в своей приветственной речи дал высокую оценку деятельности Молодежного Форума ОИС, который достиг значительных успехов за последние годы, при этом особо подчеркнул роль программы «Молодежная Столица ОИС», отмечая ее вклад в дело укрепления солидарности между странами-членами ОИС.

Председатель Молодежного Форума ОИС Эльшад Искендеров в первую очередь поздравил правительство и молодежь Малайзии в связи с избранием "Молодежной Столицей" мусульманского мира отметив, что одной из основных целей программы является подготовить молодежь к современным глобальным вызовам.

Затем он особо перечислил среди важных проблем, с которыми ныне сталкивается мусульманский мир, - все более усиливающиеся исламофобию, отставание мусульманских стран в развитии и радикализм и конфликты между мазхабами. Председатель Молодежного Форума ОИС отметил, что в рамках этой программы в трех городах будут проведены более 20 мероприятий, которые как раз-то нацелены на решение указанных проблем, а также на интеллектуальное и индивидуальное развитие мусульманской молодежи. Э.Искендеров также отметил, что если в Европе в году один город избирается как «Молодежная Столица Европы» и проводятся соответствующие программы, то начиная с этого года среди мусульманских стран эта цифра достигла трех и программ нацеленных на развитие молодежи будет в три раза больше. «Тем самым мы даже опередили Европу в этой области» - отметил председатель Молодежного Форума ОИС.

Торжественная церемония открытия продолжилась с художественной программой с участием представителей малазийской молодежи. В последующие 2 дня будет проведена международная выставка "Halal Food and Fashion” с участием молодых предпринимателей из стран ОИС.

Следует отметить, что в 2016 году город Стамбул был объявлен Молодежной Столицей ОИС. В 2017-ом Молодежными Столицами стран ОИС избраны Путраджая (Малазия), Шираз (Иран) и Фас (Марокко).