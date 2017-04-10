Дамаск надеется расширить сотрудничество с иракской армией в борьбе с ИГ

Дамаск надеется расширить сотрудничество с иракской армией в борьбе с террористической группировкой ИГ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

"Нам нужно больше и больше координации и сотрудничества (с Ираком — ред.). Координация ведется в открытом и закрытом режиме у нас с иракской армией, и есть центр, основанный в Ираке для военной координации, и он играет свою роль в той или иной мере. Нам нужно больше координации", — сказал Микдад, передает islam.az.

"Это война против общего врага, и любая победа в Ираке помогает Сирии и наоборот", — отметил Микдад.

Центр для обмена разведывательной информацией об ИГ был основан в Багдаде Ираком, Сирией, Ираном и Россией в 2015 году.