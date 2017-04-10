Почему мы не уничтожили армянский госпиталь?

В последние дни армянская пресса публикует выступления военных врачей относительно апрельских боев прошлого года. Эти сообщения начисто опровергают официальные данные о потерях армянской стороны и выступления официальных лиц, а также представителей военного командования, передает islam.az со ссылкой на AПA.

Например, начальник госпиталя в Агдере (Мардакерт) Хорен Азарян и другие сотрудники этого учреждения в своих интервью сообщили о многочисленных раненых, которые поступали в госпиталь 2 апреля, хотя ни слова об этом в официальных сообщениях Министерства обороны Армении и в СМИ нет.

Интервью начальника хирургического отдела Армана Мурадяна и хирурга Давида Маргаряна дают представление о тяжелом положении, в котором оказалась в апреле прошлого года армянская армия. Майор Гевонд Тадевосян, начальник приемного отделения, с ужасом вспоминает автобус с добровольцами из Сисиана, которых атаковал беспилотник Harop: «Не знаю, что это за оружие, люди заживо сгорели, это было ужасно».

Тот же Х.Азарян вспоминает, что за 4 дня к ним в госпиталь поступило свыше 150 раненых солдат и офицеров, многие из которых не выжили. Если вспомнить, что на оккупированной территории Азербайджана действуют 5 военных госпиталей - в Ханкенди, Агдере, Ходжалы, Ходжавенде и Джебрайыле, то нетрудно прийти к выводу, что истинные потери армянской стороны во время апрельской войны были значительно больше, чем сообщили официальные источники.

Отмечается, что из-за большого наплыва раненых военные госпитали усиливались бригадами врачей из Армении. В общей сложности 2-5 апреля 2016 года армянская сторона потеряла на фронте более 300 человек убитыми и более 500 ранеными. При этом, как показывает опыт, сведения о потерях среди карабахских армян, служащих в армянской армии, тщательно замалчиваются и не указываются ни в СМИ, ни в социальных сетях.

Так, среди убитых в апрельских боях армянских военных упоминаются всего 8 офицеров, живших в Карабахе. Следует также заметить, что у армянской стороны принято правило вести по отдельности счет потерям среди карабахских армян и среди военнослужащих из самой Армении. В результате у неискушенного наблюдателя может возникнуть впечатление, что большинство убитых и раненых - выходцы из Армении, хотя в действительности потери среди карабахских армян в несколько раз превышают потери среди военных из Армении, но они скрываются.

Примечательная деталь содержится в вышеупомянутых интервью армянских военных медиков.

Хирург А.Мурадян указал, что в селе Мадагиз «азербайджанский беспилотник кружил над госпиталем», а другой беспилотник «разбомбил склад». Из этого эпизода неизбежно следует, что в отличие от противника, который систематически обстреливает прифронтовые населенные пункты, т.е. именно гражданские объекты, азербайджанская армия придерживается международных правил ведения войны, воздерживаясь от ударов по медицинским и другим невоенным объектам.

В сообщениях тех же армянских военных медиков бросается в глаза отсутствие упоминаний о раненых и вообще пострадавших из числа гражданских лиц. Это обстоятельство находится в резком противоречии с широковещательными сообщениями армянских СМИ о "гибели множества мирных жителей".

Становится очевидным, что это не более как пропагандистский маневр, призванный отвлечь внимание армянской и зарубежной общественности от военной неудачи нынешнего армянского режима.

Приходится сожалеть, что именно такой тупиковый путь избрало политическое руководство Армении вместо того, чтобы извлечь из событий годичной давности надлежащие уроки и внести коррективы в свою внешнюю политику, сделать первые шаги к мирному урегулированию проблемы.

Хотя, как отмечается в обращении к армянским матерям первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой накануне годовщины "апрельской войны", оккупационные войска должны быть выведены с захваченных территорий Азербайджана, и только после этого в регионе установится мир, ни армянским, ни азербайджанским матерям не придется оплакивать своих погибших сыновей.

По мнению экспертов, во время "апрельской войны" прошлого года азербайджанская армия сумела, применяя небольшую часть своего потенциала, нанести противнику тяжелые удары на двух участках фронта и успешно выполнила поставленную задачу.

Армянские эксперты также признают, что в апрельских боях был начисто похоронен миф о "непобедимости" армянской армии, сфабрикованный армянской пропагандистской машиной с подачи Саргсяна и Оганяна для того, чтобы отвлечь внимание армянской и зарубежной общественности от военной неудачи.

Генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян, один из "героев" карабахской войны, в интервью армянскому радио на вопрос ведущего, добился ли Азербайджан своей цели, ответил утвердительно: «По моему мнению, наши СМИ неправильно освещают эти события. Они говорят, что это агрессивные, широкомасштабные действия Азербайджана против Армении. И не только они, говорят и официальные лица, министерство обороны и т.д...

У противника была цель узнать, где находятся наши силы и средства. Какие у нас возможности… И они добились своей цели. Это была разведка боем. Дальнейшая их задача - они проработают все это и сделают второй шаг. Чем мы ответили? Ну, так как был фактор внезапности, мы потеряли некоторые позиции».

Освобождение высот вокруг села Талыш Гёранбойского района Азербайджана помогло уничтожить оборонительную систему, годами строившуюся армянской стороной к северу от Агдере, и в результате линия Тапгарагоюнлу - Борсунлу - Тертер и территория к югу от нее оказались под контролем азербайджанской армии.

Что же касается освобождения высоты Лелетепе в Физулинском районе, то это сделало 5 населенных пунктов и железнодорожную станцию недоступными даже для дальнобойной артиллерии противника, позволив одновременно азербайджанской стороне держать под огнем обширную территорию к северу и северо-западу.

В целом одним из существенных результатов четырехдневной войны прошлого года стало то, что военно-техническое превосходство азербайджанской армии над армянской перешло из плоскости допущений с высокой долей вероятности в плоскость реальных фактов. Если армянская сторона применяла в основном вооружение третьего поколения, то азербайджанская - пятого, и этот факт сам по себе достаточно красноречив. В этом плане показательна фраза президента Армении С.Саргсяна, сказанная в апреле прошлого года: «Армянская армия воюет оружием 1980-х годов».

31 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с военными высоко оценил итоги "апрельской войны" и отметил, что азербайджанская армия провела контрнаступление и овладела стратегическими позициями: "Сегодня эти стратегические высоты, освобожденные территории позволяют нам целиком контролировать ситуацию на линии соприкосновения и принимать любые меры. Сегодня азербайджанская армия удерживает полное превосходство на линии соприкосновения. Мы практически не применяли дальнобойные ракеты и беспилотные летательные аппараты..."

С другой стороны, судя по записям в социальных сетях, после "апрельской войны" среди армянских военнослужащих царит морально-психологический упадок. Единственный путь избежать дальнейших бессмысленных потерь - это, как отметил президент Азербайджана, уйти с оккупированных территорий.