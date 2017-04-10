После теракта в Швеции ультраправые группировки грозят местью мусульманам

После теракта в Стокгольме, когда террорист на грузовом автомобиле совершил наезд на пешеходов, в результате чего погибли 4 человека, спецслужбы страны опасаются всплеска исламофобии.

А потому в ответ на теракт 7 апреля Служба госбезопасности Швеции заявила, что во избежание нападений на мусульман усилила слежку за активностью ультраправых группировок, islam.az islam-today.ru.

«После трагедии мы отмечаем подъем активности в ультраправых группировках. Там все чаще звучат призывы «взять инициативу в свои руки». Идут разговоры о мести. Мы же, как служба безопасности, должны принять меры до того, как произойдет еще что-то», - отметил, в частности, глава ведомства Андерс Турнберг.

Напомним, жертвами теракта в центре Стокгольма стали 4 человека. 15 человек пострадали.