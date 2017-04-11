Сегодня годовщина мовлуда Имама Али (а)

Сегодня годовщина мовлуда первого имама мусульман Имама Али (а).

Али ибн Абу Талиб ибн Абд аль-Муталлиб ибн Хашим ибн Абд-аль-Манаф - выдающийся политический и общественный деятель; двоюродный брат и зять Пророка Мухаммеда (с), халиф (656—661) и первый Имам шиитов.

Имам Али (а.с) получил титул Амир аль-Муминин (глава правоверных).

Имам Али (а) родился 13-го числа месяц раджаб в 30 году после события "асхаб аль-фил" в Каабе, Храме божьем.

Али стал первым ребенком, принявшим ислам; в дальнейшем он был активным и неизменным участником всех событий ранней истории ислама и всех битв, которые Пророку (с) пришлось вести с противниками ислама. Али стал халифом после убийства взбунтовавшимися солдатами халифа Османа. Имам Али (а) стал шехидом, пав от рук убийцы-хариджита во время выполнения утреннего намаза в мечети Куфы.

Он был в десятилетнем возрасте, когда великий Пророк Мухаммед (с) был избран Всевышним Господом для осуществления пророческой миссии и в течение всего срока пророческой миссии, продлившейся 23 года, всегда был рядом с Его Светлостью (с) и не отказывался ни от какой самоотверженности.

Поздравляем всех мусульман с праздником – годовщиной мовлуда Имама Али (а.с).