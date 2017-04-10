Читатель спрашивает: Можно ли выполнять намаз у могил?

Согласно шариату, нежелательно выполнять намаз в местах, где расположены могилы. Не одобряется выполнение намаза в пределах кладбища, а также в месте, где расположена могила, с условием, что могила находится в направлении киблы. Поэтому в святилищах место расположения могилы отделяют от места совершения богослужений. Но если даже придется выполнять намаз в месте нахождения могилы, то следует расположиться так, чтобы могила находилась не впереди человека, а сзади.