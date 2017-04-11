Назарбаев: За вступление в ИГ в Казахстане будут лишать гражданства

Казахстанцев будут лишать гражданства за вступление в террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает islam.az, об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу "Мир24".

"Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет: автоматически лишается гражданства. Это вынужденная мера", - заявил Назарбаев.

По его словам, в ИГ в настоящий момент находятся 500–600 выходцев из Казахстана, а из постсоветских стран - до пяти тысяч.

"Мы пытались вести профилактическую работу с теми, кто вернулся из ИГ, но это не дало результатов. Поэтому было принято решение закрыть им путь домой", - добавил президент Казахстана.