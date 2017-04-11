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Владимир Соловьев: «Ильхам Алиев блестяще образованный и умный политик»

Известный телеведущий Владимир Соловьев сегодня в прямом эфире передачи «Прямой контакт» на Вести.FM рассказал о своей поездке в Баку, где провел двухчасовую беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает "Вестник Кавказа". В первую очередь он подчеркнул, что целью поездки была именно встреча с президентом.

«Мне было очень интересно — беседы с лидерами государств всегда очень интересны, когда разговор ведется на таком уровне ответственности», — сказал он.

Несмотря на то, что поездка была краткосрочной и ее программу прервал обстрел сирийской авиабазы американскими ВМС, Владимир Соловьев успел посмотреть город.

«Дороги в Баку безупречны. Видно, что в город вложены большие деньги, он очень ухоженный. В Баку есть несколько настоящих произведений архитектурного искусства, в том числе знаменитых архитекторов, в частности, Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту Захи Хадид, реально красивый», — поведал ведущий.

По словам Владимира Соловьева, его давно готовили к поездке в Азербайджан. «Мне было что спросить у президента Азербайджана: понять, что будет дальше, и задать все вопросы казалось принципиально важно. Могу сказать, что со мной все были безупречно вежливы и доброжелательны. Встреча с президентом состоялась ровно в 10:00, он уже был на рабочем месте, и меня удивило, что Ильхам Алиев выглядел намного моложе, чем на своих фото, — высокий, доброжелательный. Беседа была очень откровенной, и я хотел бы поблагодарить президента за разговор, он произвел на меня очень хорошее впечатление», — признался телеведущий.

«Я увидел, что Ильхам Алиев блестяще образованный, умный, бесспорно политик, причем другой тип политика – настоящий государственный деятель. У нас диаметрально противоположные позиции, но нельзя не отдать ему должное. Он был блестяще подготовлен к беседе, знал все темы, которые я подниму. Мы поговорили с ним и о блогере, арестованном в Белоруссии, и об Уелданове, подробно прошли по каждому делу, я услышал позицию президента и высказал свою позицию. Надо понимать, что беседа с президентом — это не ор и не свара. Мне было сказано, что к этим людям проявляется безупречная вежливость, но они нарушили законы Азербайджана и должны ответить по закону», — рассказал Владимир Соловьев.

Также в разговоре была поднят и случай, когда гражданина России с армянской фамилией не пустили в самолет до Баку. «Президент пояснил, что у них нет войны со всеми армянами, но ситуация такова, что необходимо обеспечивать безопасность каждого человека, который приезжает в Азербайджан. Учитывая очень напряженные отношения, фактически взрывные, между Азербайджаном и Арменией, где гарантия, что человек с армянской фамилией приедет в гостиницу, подаст документы и его не зарежут? А виноваты будут власти. Поэтому нужна целая система безопасности для организации визитов», — сообщил ведущий.

Владимир Соловьев подчеркнул, что Ильхам Алиев прошел непростую школу жизни, напомнив, что в свое время, когда было зачищено окружение Горбачева, Шеварднадзе отдал приказ уволить Ильхама Алиева из МГИМО. «Нельзя сказать, что жизнь к нему была всегда благосклонна, и он чувствует колоссальную ответственность перед страной. Мы обсуждали прошлое, и мне было приятно, что наши оценки многих этапов современной истории России и политических деятелей сходны. Отмечу, что я не услышал ни одного уничижительного слова по отношению к руководителям Армении. То есть у каждого есть свои жесткие позиции, диаметрально противоположные, но они не переходят грань вежливости и достойного поведения», — сказал он.

Он рассказал, как разобрался с оппозицией, сказал: «Я просто стал контролировать выступления зарубежных деятелей, финансовые потоки из-за рубежа, и оппозиция сама ослабла». У нас нет иллюзий по отношению к НКО.

Он также объяснил, зачем назначил жену первым вице-президентом. С одной стороны, сказал он, это закрепление статус-кво, поскольку Мехрибан Алиева очень многое сделала и делает для страны, а также чтобы еще раз показать, что мы не такие, как они», — поведал ведущий, добавив, что Ильхам Алиев дает жесткие оценки политическому исламу, никакого заигрывания с ним нет даже близко.


Опубликовано:11 Апрель, 2017  14:18, ]]>Печать]]>
 
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