Гражданин Узбекистана признался в совершении теракта в Стокгольме

Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов в ходе слушаний в окружном суде Стокгольма признался в совершении теракта в шведской столице 7 апреля, сообщил во вторник шведский телеканал SVT.

"Он сознался в совершении террористического преступления", - сказал адвокат Акилова.

Ранее глава местной полиции Дэн Элиассон сообщил, что правоохранительные органы располагают рядом доказательств виновности подозреваемого, передает islam.az со ссылкой на "Интерфакс".

"Что касается расследования, я уверен в том, что мы задержали именно того человека, который был за рулем грузовика (использовавшегося для нападения - ИФ)", - заявил Элиассон.

Как сообщает The Local, правоохранительные органы Швеции подозревают, что 39-летний Акилов симпатизировал "джихадистам". В Швеции он работал строителем. Какое-то время назад Акилов обращался за предоставлением ему постоянного вида на жительства в стране, но ему было отказано.

Ранее глава полиции безопасности Швеции Андрес Торнберг сообщал, что в прошлом году в правоохранительные органы поступали данные об Акилове, однако они не имели отношения к экстремизму и были, по его словам, "второстепенного характера".

В прошлую пятницу в центре Стокгольма террорист на грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов в центре Стокгольма. В результате атаки четыре человека погибли, 15 получили ранения. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом.