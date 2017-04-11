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В Сирии двое российских военнослужащих погибли

Двое российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в Сирии. Как сообщает islam.az со ссылкой на ТАСС, информацию об этом подтвердили в пресс-службе минобороны России.

Еще один контрактник ранен, за его жизнь борются медики.

В ведомстве отметили, что военнослужащие подверглись минометному обстрелу со стороны боевиков во время пребывания в одном из подразделений сирийских войск. Там они находились в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером, российским военным советником.


Опубликовано:11 Апрель, 2017  15:39, ]]>Печать]]>
 
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