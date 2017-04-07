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Пророк Мухаммад (с): "Али всегда с истиной и истина всегда с Али, и где бы ни был Али, истина всегдя где-то рядом"
(Ибн Абиль Хадид, "Комментарии к Нахджуль-Балаге", т.2, стр.297).
"...и где бы ни был Али,.." Хадис дня
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