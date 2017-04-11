Путин: Есть данные о подготовке новых провокаций с химоружием против властей Сирии

Россия располагает данными о том, что в Сирии готовятся новые провокации, целью которых является обвинение сирийских властей в использовании химического оружия.

Как сообщает islam.azt со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.

"У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации - а я по-другому их назвать не могу, - готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти", - заявил Путин.

Владимир Путин также отметил, что Россия намерена требовать официального расследования инцидента с использованием химического оружия в Сирии.