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Новости » Ислам в вопросах

Можно ли в туалете говорить с собой или с другими, молиться о чем-то?

Читатель спрашивает: Можно ли в туалете говорить с собой или с другими, молиться о чем-то?

Разговаривать в мечети без крайней необходимости является нежелательным деянием, однако это не относится к зикру. Потому что произношение зикра Аллаха в любом месте вознаграждается благостью. Желательно входить в туалет с левой ногой, произнося при этом зикр, в котором ищется помощь Аллаха от дьявола.

Можно также в туалете читать Аятуль-курси (однако чтение иных аятов нежелательно). Желательно также произношение некоторых молитв при выходе из туалета.

Подробная информация об этих молитвах содержится в книгах по зикрам и молитвам.


Опубликовано:12 Апрель, 2017  11:49, ]]>Печать]]>
 
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