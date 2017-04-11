Читатель спрашивает: Можно ли в туалете говорить с собой или с другими, молиться о чем-то?

Разговаривать в мечети без крайней необходимости является нежелательным деянием, однако это не относится к зикру. Потому что произношение зикра Аллаха в любом месте вознаграждается благостью. Желательно входить в туалет с левой ногой, произнося при этом зикр, в котором ищется помощь Аллаха от дьявола.

Можно также в туалете читать Аятуль-курси (однако чтение иных аятов нежелательно). Желательно также произношение некоторых молитв при выходе из туалета.

Подробная информация об этих молитвах содержится в книгах по зикрам и молитвам.