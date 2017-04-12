Путин заявил, что доказательств применения армией Сирии химического оружия не существует

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир" заявил, что доказательств применения сирийскими войсками химического оружия не существует.

Как передает islam.az, об этом сообщается на сайте телекомпании.

По его словам, союзники по НАТО, комментирую ракетный удар США, кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит.

"Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт", -сказал Путин.

Вчера президент России сравнил ситуацию с химружием в Сирии с операцией США в Ираке.