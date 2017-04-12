Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался в качестве кандидата в президенты Ирана

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, возглавлявший исполнительную власть страны в 2005-2013 гг., зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

По его данным, 12 апреля в МВД ИРИ прошли регистрацию два бывших заместителя Ахмадинежада - Хамид Багаи и Масуд Зарибафан. Бывший президент прибыл в министерство вместе с ними и также подал заявку на регистрацию в качестве кандидата. Ранее он заявлял, что не будет участвовать в президентской гонке, передает islam.az со ссылкой на ТАСС.

Во вторник в МВД ИРИ началась регистрация кандидатов для участия в предстоящих 19 мая президентских выборах. Согласно конституции Исламской Республики, президентом страны может стать любой коренной житель страны не моложе 40 лет, являющийся активным сторонником ислама и исламского строя. Заявки будут приниматься в течение пяти дней, и уже в первый зарегистрировались более 100 человек. Такая массовость отмечается каждые четыре года - перед выборами набирается несколько сотен, а то и под тысячу желающих стать президентом.

Окончательный список кандидатов, имена которых будут внесены в избирательные бюллетени, утвердит влиятельный Наблюдательный совет ИРИ. Входящие в его состав представители высшего шиитского духовенства и исламские юристы проводят жесткий отбор. Они отвергают подавляющее большинство кандидатур, оставляя лишь наиболее достойных. Как правило, их набирается не более 10.