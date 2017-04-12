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Глава ИВ: «Снос мечети «Hacı Cavad» на «Советской» приостановлен»

«Снос мечети «Hacı Cavad» на «Советской» приостановлен».

Как сообщает islam.az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава Исполнительной власти Ясамальского района Ибрагим Мехтиев, комментируя вопрос о сносе мечети «Hacı Cavad».

По словам И.Мехтиева, членам общины посоветовали обратиться к руководству страны: «Снос мечети временно приостановлен. Исполнительная власть города Баку должна предоставить участок для строительства новой мечети. Для этого члены общины должны обратиться в Управление мусульман Кавказа и Государственный комитет по работе с религиозными структурами. Этой мечети нет в списке исторических памятников, она также не зарегистрирован как мечеть. Люди просто молились здесь».

И.Мехтиев отметил, что согласно Генеральному Плану города Баку, на территории «Советская» проводятся работы по строительству и благоустройству, обновляется дорожная инфраструктура: «Это строение попало под план, оно должно быть снесено. Руководство поручило, чтобы снос был приостановлен, пока не будет определено место для строительства новой мечети, затем снос будет возобновлен. Отмечу и то, что такие строения не состоят на балансе Районной исполнительной власти. Это здание не является мечетью и архитектурным памятником, и поэтому не имеет никакого отношения ни к Государственному Комитету, ни к Министерству культуры и туризма. Я посоветовал, если уж государство поручило остановить снос мечети, то община должна обратиться в соответствующие структуры. Они согласились на это».

Отметим, что сегодня в Баку, на территории  называемой «Советская», снос мечети «Hacı Cavad» вызвал протест у группы лиц.


Опубликовано:12 Апрель, 2017  16:57, ]]>Печать]]>
 
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