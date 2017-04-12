Во Франции за распространение радикальной идеологии закрыли мечеть

В парижском пригороде Торси закрылась мечеть. Об этом сообщается в докладе МВД страны, опубликованном сегодня, islam.az islam-today.ru

Отмечается, что причиной закрытия стало «распространение радикальной идеологии и призывы к вооруженному джихаду».

По информации правоохранителей, в данной мечети регулярно читались проповеди, «враждебные по отношению к французским законам, а также призывы к ненависти по отношению к другим религиозным общинам».

Стоит отметить, что на пятничную молитву в мечети Торси собирались порядка 500 верующих.

Она стала третьей мечетью, закрытой французскими властями с начала этого года.

Всего во Франции действуют 2,5 тысячи мечетей. Как минимум, 120 из них считаются салафитскими.