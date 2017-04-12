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Новости » Ислам в вопросах

Когда молитвы принимаются быстрее?

Читатель спрашивает: Когда молитвы принимаются быстрее?

О том, когда молитвы принимаются быстрее, существуют очень много хадисов. В них указано, что в следующих случаях врата небес раскрываются и молитвы принимаются быстрее: когда дует ветер, в полдень, в дождливую погоду, в период между утренним азаном и восходом Солнца, при чтении Корана, в намазе витр, при произношении азана, когда на поле брани встречаются армии добра и зла, когда проливается первая капля крови верующего во имя Аллаха и т.д. («Усули-Кафи», т.2, стр. 476-478).


Опубликовано:13 Апрель, 2017  11:27, ]]>Печать]]>
 
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