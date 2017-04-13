Лидер Северной Кореи отдал приказ о срочной эвакуации жителей столицы

Лидер Северной Кореи отдал приказ, согласно которому 25% жителей столицы КНДР должны срочно покинуть Пхеньян.

Как передает islam.az со ссылкой на "Правда.ру", то есть 600 тысяч человек должны быть срочно эвакуированы. Эксперты отмечают, что это скорее всего связано с крайне обострившейся напряженностью в отношениях со Штатами. Есть информация, что бомбоубежища Пхеньяна не смогут вместить все население столицы. Как следствие, 600 тысяч человек должны срочно покинуть город — в первую очередь люди, нарушавшие закон, судимые.

Поступает информация и о том, что к группировке ВМС США, разворачивающейся вблизи побережья Кореи, присоединился как минимум один модифицированный ракетоносец типа "Огайо", несущий 154 ракеты типа "Томагавк". По данным СМИ, ракетоносец должен прибыть в порт приписки уже 18 апреля.

Тем временем, по данным южнокорейского издания, в Северной Корее началось предвоенное прощание. Жители КНДР прощаются "друг с другом, с домом, с родным заводом или предприятием, с лесом, полем, небом, речкой и морем, горами". Но прощаться с сотрудниками силовых структур, партии или упоминать в словах прощания руководство страны запрещено.

Напомним, что в выходные через китайские социальные СМИ распространялись сообщения, что вспомогательные войска и врачи отправляются на границу Северной Кореи.

Широкое распространение получило фото, на котором изображена цепь военных поездов, перемещающихся вокруг Шэньяна - города, расположенного приблизительно в 200 милях от северокорейской границы.

Около 150 000 китайских военных были мобилизованы в ожидании северокорейских беженцев, сбегающих из страны в случае американского авиаудара.

Генерал-лейтенант Х. Р. Макмастер в свою очередь сказал, что его главнокомандующий отдал приказ о направлении авианосной ударной группировки США в этот регион. Макмастер считает решение перевести корабли ВМС США в Японское море "разумным", учитывая северокорейскую "модель провокационного поведения".

Выступая перед Fox News, Макмастер сказал: "Президент попросил (нас) быть готовыми и предоставить ему полный спектр возможностей для устранения этой угрозы".

Напомним, что Северная Корея осудила нападение Трампа в Сирии, назвав этот акт "нетерпимой агрессией".