Президент поручил создать комиссию в связи со сносом мечети "Гаджи Джавад"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение о создании специальной комиссии для всестороннего расследования ситуации вокруг сноса мечети Гаджи Джавад, расположенной на улице Абдуллы Шаига, 79 в Ясамальском районе Баку, полной объективной оценке технического состояния здания и представлении соответствующих предложений.

Об этом сказал помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что глава государства был обеспокоен ситуацией, создавшейся в связи со сносом мечети. Учитывая реакцию верующих, глава государства дал поручение по приостановлению сноса мечети и созданию специальной комиссии.

Помощник Президента отметил, что после обретения Азербайджаном государственной независимости одним из главных направлений государственной политики стали сохранение и развитие религиозно-культурного наследия азербайджанского народа, обеспечение свободы вероисповедания и совести, совершенствование законодательства, регулирующего отношения государства и религии, в соответствии с требованиями современности, ремонт и восстановление религиозных памятников, мечетей, мест поклонения, создание необходимых условий для удовлетворения религиозных потребностей каждого человека.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, с большим почтением относившийся к национально-духовным и религиозным ценностям азербайджанского народа, в первые годы независимости, несмотря на ограниченные возможности, уделял особое внимание реконструкции и восстановлению мечетей, пришедших в ненадлежащее состояние, деятельность которых была приостановлена в советское время. Согласно распоряжению Гейдара Алиева, подписанному в 1994 году, был заново отстроен и в 1998 году предоставлен в пользование верующим комплекс разрушенной исторической Бибиэйбатской мечети.