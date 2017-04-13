Коалиция США нанесла удар по складу ИГИЛ с химоружием в Сирии: сотни погибших

Возглавляемая США международная коалиция нанесла удар по складу с химическим оружием в городе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Как сообщил Генштаб сирийских вооруженных сил, при авиаударе по складу ИГИЛ погибли сотни человек, среди них есть мирные жители.

В командовании сирийской армии заявили, что последствия удара указывают на наличие у боевиков химического оружия.

На прошлой неделе США нанесли удар по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. В общей сложности по объекту было выпущено 59 крылатых ракет «Томагавк». Свои действия США назвали ответом на якобы имевшее место применение сирийскими войсками химического оружия.

Сирийские власти обвинения отвергли. В Москве восприняли произошедшее как провокацию. Президент РФ Владимир Путин также не исключил, что сирийская авиация могла просто попасть в цех с химическим оружием, которым обладают боевики.