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NBC News: США готовы ударить Томагавками по КНДР

США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям.

Как передает islam.az, об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в американской разведке.

США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа «Томагавк», сообщили чиновники. Один из боевых кораблей, как отмечается, расположен менее чем в 500 км от площадки для ядерных испытаний КНДР.

Кроме того, тяжелые бомбардировщики американских ВВС разместились на острове Гуам. Они, как подчеркивается, тоже готовы атаковать «по необходимости».

В то же время в Северной Корее предупредили, что ударят по США ядерным оружием, если зафиксируют атаку с американской стороны.


Опубликовано:14 Апрель, 2017  09:50, ]]>Печать]]>
 
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