Читатель спрашивает: Почему Алламе Меджлиси знаменит под псевдонимом «Меджлиси»?

Отметим, что отец Алламе Мухаммад Багира Маджлиси, Мухаммад Таги Меджлиси также был видным ученым в области религии. Отца Мухаммада Таги Меджлиси звали Магсуд Али. Он был поэтом и писал под псевдонимом «Меджлиси». Предположительно, он выбрал себе такой псевдоним по той причине, что очень часто бывал на людях и принимал участие в различных собраниях. Мухаммад Тгаи Меджлиси (отец Алламе Меджлиси) в некоторых своих записях ставил подпись «Мухаммад Таги ибн Меджлиси».