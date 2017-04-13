Режим прекращения огня был нарушен 118 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 82 миллиметровые минометы (5 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 118 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и Айгепар Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Кемерли, Гызылгаджылы, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, Агдам, Агбулаг, Мунджуглу и Алибейли Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Джевахирли, Сарыджалы, Баш Гервенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.