Russia Today: Армия Азербайджана – самая мощная в регионе

Издание Russia Today опубликовало репортаж и серию фотографий, посвященных развитию азербайджанской армии.

В репортаже отмечается, что азербайджанская армия находится в постоянной боевой готовности из-за неразрешенного конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха.

«С начала 2000-х годов Азербайджан увеличил военный бюджет в 20 раз. Баку скупает вооружение российского, израильского и турецкого производства», - отмечает Russia Today.

Войска ПВО Азербайджана состоят преимущественно из советской техники - С-300, С-200, С-125, «Бук», «Тор-M2Э» российского производства. При этом ЗРК малой дальности представлены израильскими образцами.

Авиация Азербайджана значительно превосходит по мощи армянские ВВС, отмечает Russia Today. Минобороны республики приобрело перехватчики МиГ-25 и истребители МиГ-29 у Казахстана и Украины. 18 штурмовиков Су-25 были закуплены у Грузии и Беларуси.

В рейтинге военной мощи Global Firepower Азербайджан занимает 60-е место, опережая Армению на 34 позиции. За минувшие 15 лет азербайджанская армия совершила огромный рывок. Расходы на оборону страны в 2003 году составили $160 млн, а в 2013-м — $3,7 млрд.

После распада СССР Азербайджану достались 430 танков, около 1 тыс. единиц бронетехники, 388 артиллерийских систем, 63 самолета и 8 вертолетов. Однако Баку понес огромные потери в войне за Карабах. Сегодня по ряду показателей азербайджанские ВС восполнили утраченную мощь.

На балансе азербайджанской армии числятся 314 танков, 1600 единиц бронетехники, 119 самоходных артиллерийских установок, 240 буксируемых артиллерийских орудий, 191 система залпового огня.

Численность азербайджанской армии составляет 70 тыс. человек при резерве в 300 тыс. Основной акцент в оборонной политике сделан на сухопутном компоненте. Структура сухопутных сил включает 5 армейских корпусов, состоящих из 3—6 бригад.

В составе ВМС Азербайджана 31 боевой корабль - 1 фрегат, 4 подлодки, 12 кораблей береговой обороны различного класса и 7 минных тральщиков.

Основным боевым танком азербайджанских войск является Т-72. Однако парк советской бронетехники и ударных вооружений вытесняется современной продукцией, отмечает Russia Today. Азербайджан пытается создать собственные образцы, но главным поставщиком оружия остается Россия.