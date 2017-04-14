Израиль сносит мечети в оккупированном Иерусалиме

Израильские власти дали указание снести мечеть в Сильване, одном из районов оккупированного Иерусалиме.

Сносу подлежит мечеть Абдуллы Ас-Санави на востоке Иерусалима. Власти Израиля мотивируют решение о сносе культового сооружение тем, что оно якобы было построено без разрешения на строительство, сообщает İslam.az со ссылкой на ансар.ру.

Член комитета обороны Сильвана Фахри Абу Диаб пояснил, что мечеть была построена несколько лет назад на земле вакфа на деньги от пожертвований. Дом Аллаха принимал прихожан района Дэйр Ас-Сунна, в котором проживает около 4000 человек.

Что касается разрешения на строительство мечети, его в Иерусалиме получить было практически невозможно, а палестинское население района Дэйр Ас-Сунна не имело другого культового сооружения.

В Сильване снос угрожает не только этой мечети, но еще пяти другим, тоже не имеющим всей документации.

В последние годы израильские власти усилили мероприятия по изменению культурного облика Иерусалима, а именно его иудаизации.