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Минобороны Азербайджана: «Режим прекращения огня был нарушен 116 раз»

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 116 раз.

Как передает islam.az со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Бердаван, Барекамаван, Воскеван Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Кемерли, Гаймаглы и Гушчу Айрым Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Юсифджанлы, Шыхлар, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.


Опубликовано:15 Апрель, 2017  10:28, ]]>Печать]]>
 
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