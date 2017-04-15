В Средиземном море спасли более двух тысяч мигрантов

Более двух тысяч нелегальных мигрантов были спасены в пятницу при попытке пересечь Средиземное море в результате ряда спасательных операций. Как передает islam.az со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает агентство Рейтер.

Как сообщил представитель итальянской береговой охраны, было осуществлено 19 спасательных операций.

В свою очередь организация "Врачи без границ" (MSF) в своем аккаунте в микроблоге Twitter сообщила, что на одной из лодок было найдено тело подростка. Представитель итальянской береговой охраны подтвердил информацию о гибели одного человека.

"В 2017 году море продолжает оставаться кладбищем", — цитирует агентство сообщение организации в Twitter.

По данным агентства ЕС Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.

В феврале Италия и Ливия заключили соглашение по противодействию нелегальной миграции. В его рамках Италия уже подготовила 90 сотрудников ливийской береговой охраны, а вскоре вернет Ливии десять катеров, которые с 2011 года находились на ремонте на Апеннинах. Их передадут Триполи в конце апреля — начале мая.