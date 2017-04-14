Читатель спрашивает: Что означает выражение «Сидратуль-мунтаха», встречающееся в Коране и хадисах?

О том, что это именно означает, имеются различные мнения. Согласно хадисам, это дерево, тень от которого слишком велика. «Сидратуль-мунтаха» расположена вблизи Рая. В Коране говорится об этом: «Он уже видел его другое нисхождение, у Лотоса крайнего предела, возле которого находится Сад пристанища. Тогда Лотос покрыло то, что покрыло» (Наджм, 13-16).

Посланник Аллаха во время своего вознесения наблюдал «Сидратуль-мунтаха». В тени этого дерева расположились праведные представители каждого народа. Согласно некоторым толкованиям, «Сидратуль-мунтаха» расположен у края трона Аллаха, эта граница божественного мира. Ни одно живое существо, даже ангелы, не могут преодолеть этот барьер.