В Пентагоне объяснили, почему использовали "супербомбу" в Афганистане

Американские военные утверждают, что применение самой мощной из имеющихся неядерных бомб против тоннелей "Исламского государства" в Афганистане было оправдано. Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает CNN.

В ходе пресс-конференции, посвященной сбросу боеприпаса GBU-43/B, прозванного "матерью всех бомб", журналисты задали командующему американскими силами в Афганистане генералу Джону Николсону вопрос о том, насколько оправданным было применение столь мощного оружия. "С тактической точки зрения бомба была использована в правильный момент против правильной цели", — приводит CNN ответ генерала.

Вместе с тем, Николсон уклонился от прямого ответа на вопрос, по чьему приказу была использована бомба, говорится в статье. Он также заявил, что подготовку к операции американские военные осуществляли вместе с афганскими властями, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

В четверг американские военные впервые использовали в бою боеприпас GBU-43/B массой 9,5 тонн, получивший прозвище "матери всех бомб", против системы тоннелей в провинции Нангархар в Афганистане. По данным Пентагона, в результате удара погибло 36 террористов. Позднее в СМИ появилась информация, что боевики ИГ никаких потерь не понесли.