В ИГ заявили, что не понесли потерь от самой мощной неядерной бомбы США

В распоряжении агентства Франс Пресс оказалось заявление террористической группировки "Исламское государство", в котором утверждается, что боевики не понесли потерь в результате применения американцами в Афганистане своей самой мощной неядерной бомбы.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, в сообщении указано, что потерь не было "ни убитыми, ни ранеными".

В четверг США впервые применили в бою боеприпас GBU-43/B, прозванный "матерью всех бомб". Заряд массой девять с половиной тонн сбросили с самолета MC-130.

Сообщалось о 36 погибших в результате взрыва боевиках. Всего на вооружении США, предположительно, стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ* и продемонстрировал решимость администрации Белого дома разбить террористическую группировку.