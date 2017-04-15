Читатель спрашивает: Можно ли молчанием и бездействием заслужить благость или же согрешить?

Каждое действие имеет свою ценность, как и бездействие. Например, есть указания относительно ведения разговора, но есть указания и о молчании. Иногда следует высказаться, а иногда – промолчать. Когда требуется встать на защиту справедливости, следует сказать об этом, и встать на пути зла. Однако когда тагиййа (скрытие истинных убеждений) становится неизбежной, следует молчать и защитить свою жизнь. Такие же указания можно встретить, когда следует смотреть и отвернуть взгляд. Смотреть на Коран и читать его является богоугодным деянием, но следует закрывать глаза на харам. Таким образом, части тела ответственны, как за действия, так и за бездействия.