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Президент Турции: “Это важнейшая реформа в истории страны”

Принятое на конституционном референдуме в воскресенье решение о переходе от парламентской формы правления к президентской — важнейшая реформа в истории страны.

Как передает АПА, об этом  заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Пусть итоги референдума будут на благо нашей страны. Голосование стало важным показателем того, что народ защищает свою страну, свое будущее. В этот день принято историческое решение относительно системы руководства Турции. С помощью выбора народа мы осуществили реформу управления, важнейшую в нашей истории", - сказал Эрдоган, выступая перед журналистами в Анкаре.

"Впервые в истории страны мы меняем систему руководства. Все, кто сказал да или нет, 80 миллионов человек в нашей стране и живущие за границей турецкие граждане, это наша с вами общая победа. Все споры остались позади. Мы призываем к уважению решения народа", — добавил турецкий лидер.


Опубликовано:17 Апрель, 2017  12:17, ]]>Печать]]>
 
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