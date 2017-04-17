Американцы высадили десант в Сирии

Силы коалиции под руководством США высадили десант под сирийским городом Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Sky News Arabia.

По словам очевидцев, операция проводилась на территории к востоку от города, находящейся под контролем боевиков «Исламского государства». В обеспечении высадки были задействованы вертолеты Apache.

Всего в десанте участвовали несколько десятков человек. Их целью была ликвидация пунктов снабжения ИГ и складов оружия. Через 20 минут после начала высадки десантники покинули район операции. Сообщается, что ИГ перебросило дополнительные силы в район боестолкновения и усилило меры безопасности на КПП.

22 марта с американских вертолетов под городом Табка был высажен десант сил оппозиции. Цель операции — захват Табки и расположенной рядом с ним Саурской плотины.