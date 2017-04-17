ВС Азербайджана начали широкомасштабные военные учения

16 апреля, в Азербайджане стартовали масштабные военные учения, во время которых собираются проверить боевую готовность войск, организацию управления силами и средствами, их взаимодействие в условиях приближенности к боевым.

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

"Согласно утвержденному Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым плану, 16-го апреля начались широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях, приближенных к боевым", — говорится в сообщении.

На обучение вовлечены до 30 тысяч военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов.

Кроме того, будет задействовано 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

Отмечают, что учения продлятся до 21-го апреля.