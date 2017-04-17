Под Мосулом убит помощник аль-Багдади по прозвищу «Кавказский эмир»

Один из основных помощников главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади по прозвищу «Кавказский эмир» убит к западу от Мосула.

Как сообщает islam.az со ссылкой на РИА Новости, по данным канала Al Sumaria, террориста застрелили неизвестные перед его домом в городе Талль-Афар.

«Неизвестные убили Хасбуллу аль-Кавкази по прозвищу «Кавказский эмир» около его дома в Талль-Афаре к западу от Мосула. Аль-Кавкази, который редко появлялся в Талль-Афаре, был одним из помощников Багдади», — сообщил источник телеканала.

По данным источника, после убийства аль-Кавкази боевики ИГ объявили всеобщую мобилизацию и прочесывают жилые кварталы Талль-Афара в поисках убийц.