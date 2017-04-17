Читатель спрашивает: Приносит ли какую-то пользу в этой жизни ежедневная выплата милостыни?

В хадисах настойчиво рекомендуется давать милостыню каждый день. Пророк Мухаммад (с) велел об этом: «Начинайте свой день милостыней. Если кто-то даст милостыню утром, в тот день беды отвернутся от него» («Бихар аль-анвар», т.96, стр.177). Вот еще один на ту же тему от Его Светлости (с): «Подавай милостыню утром. Эта милостыня устранит от тебя беды того дня. Подавай милостыню вечером. Эта милостыня защитит тебя от бед той ночи» («Бихар аль-анвар», т.96, стр.176).