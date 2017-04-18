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Вице-президент Ирака: "ИГ предложил “Аль-Каиде” союзничество"

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) обратилась к «Аль-Каиде» с предложением о возможном союзничестве.

Как передает islam.az со ссылкой на Рейтер, об этом заявил вице-президент Ирака Айяд Алави.

По словам Алави, такую информацию он получил от информированных источников в Ираке и других странах региона.

"Существует обсуждение и диалог между посланниками, представляющими лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади и главу "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири"- сказал он.

О деталях возможного союзничества террористических организаций вице-президент Ирака не сообщил.


Опубликовано:18 Апрель, 2017  10:03, ]]>Печать]]>
 
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