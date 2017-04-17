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Армения нарушила режим прекращения огня 119 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 119 раз. Об этом сообщает islam.az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Воскеван, Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, Агбулаг, Коханеби, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Джевахирли, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.


Опубликовано:18 Апрель, 2017  10:05, ]]>Печать]]>
 
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