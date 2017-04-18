Выделенная на совершение Хаджа для Азербайджана квота полностью заполнена

Квота на 600 человек, выделенная для совершения паломничества Хадж из Азербайджана, полностью заполнена.

Об этом заявил Report представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), член азербайджанской миссии Хадж Гамдулла Бабаев.

По его словам, в случае поступления дополнительных обращений для совершения Хаджа, вопрос рассмотрит УМК и будет принято соответствующее решение. Г. Бабаев также не исключил вероятности повышения квоты.

Отметим, что в этом году в Азербайджане прием документов для совершения Хаджа начался 26 января и была выделена квота на 600 человек. Для паломничества установлена единая цена – 3850 долларов.