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Сегодняшний гость рубрики "Короткая проповедь" - гаджи Самир Агаев
СМИ сообщили об аресте лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади
Трагедия жителей Фуа и Кефрая Фотолента
Гаджи Самир: "О каком "Трудном переходе" велит Всевышний Аллах"? ВИДЕО
Выделенная на совершение Хаджа для Азербайджана квота полностью заполнена
США перебросили дополнительный контингент в Ирак для зачистки запада страны от ИГ
Вице-президент Ирака: "ИГ предложил “Аль-Каиде” союзничество"
Приносит ли какую-то пользу в этой жизни ежедневная выплата милостыни? Ислам в вопросах
Эрдоган призвал ОБСЕ "знать свое место"
Жители “Советской” обратились к президенту Ильхаму Алиеву в связи с ситуацией вокруг мечети “Гаджи Джавад”
Под Мосулом убит помощник аль-Багдади по прозвищу «Кавказский эмир»
Член комиссии: Спецкомиссия побывала в мечети Hacı Cavad
ВС Азербайджана начали широкомасштабные военные учения
Трамп: у США нет другого выбора, кроме как наращивать вооружения
Президент Турции: “Это важнейшая реформа в истории страны”
Можно ли молчанием и бездействием заслужить благость или же согрешить? Ислам в вопросах
Турецкие избиратели высказались в поддержку поправок в конституцию республики
Что означает выражение «Сидратуль-мунтаха», встречающееся в Коране и хадисах? Ислам в вопросах