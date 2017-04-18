Трагедия жителей Фуа и Кефрая

На прошлой неделе в Сирии произошла очередная трагедия.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, взрыв прогремел в Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая.

В результате теракта погибли 118 человек, более 130 ранены. Среди погибших 68 детей.

Взрыв произошел в результате подрыва смертника в машине.

Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.

Странно, что мировые информационные агентсва "не заметили" эту кровавую бойню. Более того, некоторые ведущие СМИ Запада, опубликовав снимки с места трагедии, попытались выдать их за результат действий правительственных войск.