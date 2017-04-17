СМИ сообщили об аресте лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади

СМИ сообщили об аресте лидера террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Как передает islam.az со ссылкой на Ren.tv, в своих публикациях представители арабских СМИ ссылаются на начальника информационной службы при Комитете безопасности и информации ООН Хейтама Абу Саида.

Сообщается, что Аль-Багдади арестовали при попытке его прорыва из иракского Мосула. Главаря террористов схватили при переходе ирако-сирийской границы. В настоящее время пойманный лидер ИГ находится под стражей.

Напомним, операция по освобождению Мосула от террористов ИГ началась в октябре 2016 года.