ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Можно ли в туалете говорить с собой или с другими, молиться о чем-то? Можно ли в туалете говорить с собой или с другими, молиться о чем-то?
Когда молитвы принимаются быстрее? Когда молитвы принимаются быстрее?
Президент поручил создать комиссию в связи со сносом мечети Президент поручил создать комиссию в связи со сносом мечети "Гаджи Джавад"
Глава ИВ: «Снос мечети «Hacı Cavad» на «Советской» приостановлен» Глава ИВ: «Снос мечети «Hacı Cavad» на «Советской» приостановлен»
Что означает выражение «Сидратуль-мунтаха», встречающееся в Коране и хадисах? Что означает выражение «Сидратуль-мунтаха», встречающееся в Коране и хадисах?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Апр.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Точка зрения

СМИ сообщили об аресте лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади

СМИ сообщили об аресте лидера террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Как передает islam.az со ссылкой на Ren.tv, в своих публикациях представители арабских СМИ ссылаются на начальника информационной службы при Комитете безопасности и информации ООН Хейтама Абу Саида.

Сообщается, что Аль-Багдади арестовали при попытке его прорыва из иракского Мосула. Главаря террористов схватили при переходе ирако-сирийской границы. В настоящее время пойманный лидер ИГ находится под стражей.

Напомним, операция по освобождению Мосула от террористов ИГ началась в октябре 2016 года.


Опубликовано:18 Апрель, 2017  18:18, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
17 Апрель, 2017
Турецкие избиратели высказались в поддержку поправок в конституцию
14 Апрель, 2017
Russia Today: Армия Азербайджана – самая мощная в регионе
13 Апрель, 2017
Президент поручил создать комиссию в связи со сносом мечети "Гаджи Джавад"
12 Апрель, 2017
"Пусть дети растут здоровыми: советы врача молодым родителям"
11 Апрель, 2017
«Дитя Каабы»

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
18 Апрель, 2017

СМИ сообщили об аресте лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади
18 Апрель, 2017

Трагедия жителей Фуа и Кефрая Фотолента
18 Апрель, 2017

Гаджи Самир: "О каком "Трудном переходе" велит Всевышний Аллах"? ВИДЕО
18 Апрель, 2017

Выделенная на совершение Хаджа для Азербайджана квота полностью заполнена
18 Апрель, 2017

США перебросили дополнительный контингент в Ирак для зачистки запада страны от ИГ
18 Апрель, 2017
Боевики покидают сирийский Хомс
18 Апрель, 2017
Трамп отказался раскрыть свои планы в отношении КНДР
18 Апрель, 2017
Армения нарушила режим прекращения огня 119 раз
18 Апрель, 2017

Вице-президент Ирака: "ИГ предложил “Аль-Каиде” союзничество"
18 Апрель, 2017

Приносит ли какую-то пользу в этой жизни ежедневная выплата милостыни? Ислам в вопросах
18 Апрель, 2017
Почти 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме
18 Апрель, 2017

Эрдоган призвал ОБСЕ "знать свое место"
17 Апрель, 2017

Жители “Советской” обратились к президенту Ильхаму Алиеву в связи с ситуацией вокруг мечети “Гаджи Джавад”
17 Апрель, 2017

Под Мосулом убит помощник аль-Багдади по прозвищу «Кавказский эмир»
17 Апрель, 2017

Член комиссии: Спецкомиссия побывала в мечети Hacı Cavad
17 Апрель, 2017
В бельгийском парламенте предложили лишать турок подданства
17 Апрель, 2017

ВС Азербайджана начали широкомасштабные военные учения
17 Апрель, 2017
Американцы высадили десант в Сирии
17 Апрель, 2017
Иракские военные взяли под контроль территорию у мечети Ан-Нури в Мосуле
17 Апрель, 2017

Трамп: у США нет другого выбора, кроме как наращивать вооружения
17 Апрель, 2017

Президент Турции: “Это важнейшая реформа в истории страны”
17 Апрель, 2017
Треть россиян сочла возможной войну с США
17 Апрель, 2017

Можно ли молчанием и бездействием заслужить благость или же согрешить? Ислам в вопросах
17 Апрель, 2017

Турецкие избиратели высказались в поддержку поправок в конституцию республики
17 Апрель, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 114 раз за сутки
15 Апрель, 2017
В ИГ заявили, что не понесли потерь от самой мощной неядерной бомбы США
15 Апрель, 2017
В Пентагоне объяснили, почему использовали "супербомбу" в Афганистане
15 Апрель, 2017

Что означает выражение «Сидратуль-мунтаха», встречающееся в Коране и хадисах? Ислам в вопросах
15 Апрель, 2017
В Средиземном море спасли более двух тысяч мигрантов
15 Апрель, 2017
Минобороны Азербайджана: «Режим прекращения огня был нарушен 116 раз»
14 Апрель, 2017
В иракском Мосуле возобновились бои за центр города
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com