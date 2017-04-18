Читатель спрашивает: Что такое «искреннее расскаивание»?

В Коране Всевышний Аллах велит: «О те, которые уверовали! Раскаивайтесь перед Аллахом искренне!» (Тахрим, 8).

Об особенностях подобного рода расскаивания имеются различные трактовки. Гуртуби писал, что различные ученые дали 23 вида определения подобному расскаиванию, и описал в подробности каждый из них («Тафсир Гуртуби», т.21, стр. 96-98).

Когда сподвижник Мааз ибн Джабал попросил у Пророка (с) дать разъяснение «искреннему расскаиванию», Его Светлость (с) ответил: «Как молоко не может вернутся в соски, так и человек, покаявшийся подобным образом, не должен возвращаться к грехам» («Маджма аль-байан», т.10, стр.67).

Имам Хасан Аскери (а) дал следующее определение подобному расскаиванию: «Внутренний мир и внешность человека, расскаившегося подобным образом, одинаковы, и даже внутренний мир лучше» («Бихар аль-анвар», т.6, стр.22).