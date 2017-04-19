Парламент Турции одобрил продление режима ЧП в стране на три месяца

Парламент Турции проголосовал за продление еще на три месяца режима чрезвычайного положения в стране.

Как сообщает islam.az со ссылкой на турецкие СМИ, голосование по соответствующему запросу правительства состоялось во вторник.

После ратификации решения парламента президентом и публикации его в официальном правительственном вестнике режим ЧП продолжит действовать до 19 июля.

В понедельник Совет национальной безопасности (СНБ) Турции выступил за продление режима ЧП. "Была проведена оценка введенного на территории всей страны режима ЧП. С целью продолжения обеспечения защиты прав и свобод граждан, демократии и принципов правового государства принято решение рекомендовать продлить режим чрезвычайного положения", - говорится в коммюнике совета.