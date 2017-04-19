Военный вертолет Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене

Военный вертолет ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене, погибли как минимум 12 находившихся на борту людей.

Как передает islam.az, об этом сoобщает саудовский телеканал Al-Ikhbariya.

По данным канала, крушение потерпел вертолет марки Black Hawk. Катастрофа произошла в йеменской провинции Мариб во время выполнения боевой задачи. Среди погибших — четыре офицера и восемь унтер-офицеров, передает телеканал.

Начато расследование с целью выявить причину крушения машины. Представитель коалиции Ахмед Асири заявил агентству Франс Пресс, что о причинах пока «слишком рано» говорить.