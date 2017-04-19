В Мосуле убит главный снайпер террористической группировки ИГ

Федеральная полиция Ирака сообщила о ликвидации "главного снайпера" террористической группировки ИГ, который возможно, был выходцем из России.

Как передает islam.az, об этом сoобщает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на источник.

Уничтоженный боевик руководил подготовкой снайперов для террористической организации.

Ранее иракские силовики заявили о ликвидации одного из военных главарей ИГ по прозвищу Абу Хаджир ар-Руси. Они не назвали гражданства боевика, но подчеркнули, что, "судя по прозвищу, он может быть выходцем из России".

Оба террориста были уничтожены в ходе наступательной операции правительственных сил в западных кварталах Мосула.