Президент США поручил провести оценку соглашения по ядерной программе Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил совету национальной безопасности при Белом доме провести оценку соглашения по ядерной программе Ирана. Как сообщает islam.az со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Президент Дональд Трамп поручил совету национальной безопасности провести межведомственный обзор Совместного всеобъемлющего плана действий, который должен оценить, является ли приостановка связанных с Ираном санкций в соответствии с условиями СВПД жизненно важной для интересов национальной безопасности США", — говорится в заявлении.

В феврале министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что соглашение по ядерной программе останется в силе, несмотря на любые заявления.